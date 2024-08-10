Легковушка вспыхнула после ДТП с мотоциклом в Москве

Источник 360.ru: легковушка врезалась в мотоцикл в Москве и загорелась

Легковушка и мотоцикл не поделили дорогу на Кутузовском проспекте в Москве. Авто вспыхнуло, сообщил источник 360.ru.

Байк затянуло под машину, водитель упал. Возможно, ему нужна помощь медиков, но информация о пострадавших пока не поступала.

Машину потушили, находящиеся в ней от госпитализации отказались. На трассе перекрыты четыре полосы движения из пяти. Подробности происшествия выясняются.

Ранее мотоциклист погиб в ДТП с автобусом в Москве. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, прибывшие на вызов медики констатировали его смерть.

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