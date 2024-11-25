Водитель снегохода сбил подростка и скрылся с места ДТП в селе на Ямале

Несовершеннолетний пешеход пострадал в ДТП с участием снегохода «Буран» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Авария произошла возле одного из домов на улице Константина Вонуйто в селе Сеяха. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По сведениям полиции, ребенок шел по краю проезжей части, когда его сбил снегоход. В результате пострадавший получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия. Сейчас стражи порядка устанавливают личность нарушителя и выясняют все детали аварии.

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