Замыкание электроприбора стало причиной пожара с пострадавшим в Салехарде

В Салехарде произошел пожар в жилом доме на улице Зои Космодемьянской. Пострадал один человек, Об этом сайту URA.RU сообщили в окружном ГУ МЧС России по Ямало-ненецкому автономному округу.

По данным ведомства , сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную часть Салехарда в 6:39. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение стены кухни в одной из квартир. Самостоятельно эвакуировались 25 человек, в том числе семь детей.

Пожар был удалось потушить в 7:41. Огонь повредил две квартиры на общей площади 12 квадратных метров. Пострадал мужчина, ему назначили амбулаторное лечение.

Городской прокурор Евгений Губкин выехал на место происшествия. В надзорном органе намерены провести проверку обстоятельств возгорания. Предварительно, причиной пожара стало замыкание электроприбора.