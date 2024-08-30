Подросток погиб при падении футбольных ворот в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбудили после гибели 11-летнего мальчика на Гребном Канале

В Нижнем Новгороде металлические футбольные ворота рухнули на 11-летнего мальчика. Ребенок погиб на месте, сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Ворота стояли на территории спортивного клуба на Набережной Гребного канала. Вечером 30 августа они упали на мальчика, он скончался на месте.

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности при содержании и эксплуатации игровой площадки.

Место происшествия показала пресс-служба Следкома Нижегородской области. Правоохранители возбудили уголовное дело статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Также они осмотрели место происшествия.

Ранее на востоке Москвы на 1-й Владимирской улице иномарка сбила женщину с ребенком, которые шли по пешеходному переходу. Мать умерла, дочь с травмами увезли в больницу.