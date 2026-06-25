Подросток погиб под колесами поезда в Омской области

По информации транспортной полиции Сибири, юноша переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и в наушниках, из-за чего не заметил приближающийся электропоезд. Машинист, обнаружив подростка на путях, подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось из-за недостаточной дистанции.

От полученных травм подросток скончался на месте до приезда скорой помощи. Транспортная полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Следователи исследуют точное место перехода и время движения поезда, опрашивают очевидцев, машиниста и ответственных за безопасность на участке, а также изучают техническую документацию.