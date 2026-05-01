Подросток погиб от удара током при переходе через ж/д пути в Татарстане

В Татарстане подросток погиб, получив удар током при переходе через железнодорожные пути. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

«Трагедия случилась сегодня утром в поселке Васильево», — написал он.

Трое подростков шли на рыбалку. Переходя через железнодорожные пути, один из них случайно задел удочкой провода контактной сети. Напряжение в них составляло 27,5 тысячи вольт. От удара током ребенок погиб на месте.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Муниципалитетом семье погибшего мальчика будет оказана вся необходимая поддержка», — заверил Афанасьев.

Мэр призвал родителей проводить с детьми беседы о безопасности при нахождении на ж/д путях.

В прошлом году девочку убило током под Белгородом. ЧП произошло во время игры на территории контактного фонтана.