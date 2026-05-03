Подросток погиб от удара дрона ВСУ в Запорожской области

В Каменке-Днепровской Запорожской области подросток погиб в результате удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале .

«Киевские нацисты убили 15-летнего подростка на дороге в Каменке-Днепровской», — написал он.

Мальчик 2010 года рождения был в районе своего дома. Вражеский беспилотник нанес целенаправленный удар. От полученных ран подросток скончался на месте.

«Глубокие соболезнования родным и близким. Родственникам парня будет оказана помощь», — добавил губернатор.

Ранее в белгородском приграничье из-за атаки дрона погибли фельдшер из Курска и ее муж. Их 16-летний сын ранен. У него баротравма и шок. Мальчика доставили в больницу.