Подросток погиб на железной дороге под Москвой

СК завел дело после гибели подростка около ж/д станции Ильинский погост

Западное межрегиональное СУ СК возбудило уголовное дело после гибели подростка близ железнодорожной станции Ильинский погост Рязанского направления Московской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло 26 января, парень скончался из-за удара электрическим током после выхода на внешнюю часть электропоезда.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Правоохранители выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Западное межрегиональное следственное управление СК России призвало граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и не подвергать опасности свою жизнь.

В декабре мужчина погиб под колесами поезда в Башкирии.