Мужчина погиб под колесами поезда в Башкирии

В Башкирии сотрудники Центрального МСУТ СК России организовали доследственную проверку после смерти мужчины на железнодорожных путях. Об этом рассказал сайт mkset.ru.
Случай произошел 9 декабря на перегоне Уфа — Дема Куйбышевской железной дороги. Мужчина оказался на железнодорожных путях в тот момент, когда по ним следовал поезд. Машинист попытался применить экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
Возраст мужчины издание не указывает. Также неизвестно, почему он оказался на путях.
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