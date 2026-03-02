Подросток поджег банкомат на севере Москвы

Подросток поджег банкомат в отделении «Газпромбанка» на севере Москвы. В результате он получил ожоги, сообщил источник 360.ru.

Из здания эвакуировали семь сотрудников и пятерых клиентов. Пожар потушили, сейчас специалисты проверяют помещение с помощью тепловизора.

У подростка диагностировали ожоги кистей и лица — около 9% поверхности тела. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 9 имени Сперанского.

По его данным, возгорание произошло на первом этаже, площадь составила около трех квадратных метров. Горели банкомат, кассовый аппарат и часть стены.

Источник 360.ru также сообщил, что речь идет об ученике восьмого класса из благополучной семьи. Он познакомился с девушкой в интернете, передал свои контакты, после чего ему начали звонить неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов.

Они угрожали уголовной ответственностью за якобы общение с «радикальной украинкой» и, взяв подписку о неразглашении, отправили на «задание». Во время поджога подросток загорелся сам, огонь потушили прохожие. У него ожоги первой и второй степени.

