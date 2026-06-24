Подросток отравился бензином при ремонте мопеда в Приморье

В городе Находке Приморского края отравился бензином, прокуратура поставила дело на контроль. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Как пишет телеграм-канал Amur Mash, 16-летний юноша ремонтировал в гараже свой мопед. Он решил слить бензин из бака при помощи шланга и проглотил часть топлива.

Спустя 3,5 часа подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики смогли стабилизировать его состояние, но остается риск тяжелых осложнений.

Прокуратура даст принципиальную оценку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проверит условия жизни и воспитания школьника.

Ранее в Красноярске во время игры на озере утонул 17-летний подросток. Он нырял с пирса и притворялся тонущим.