Школьник выстрелил в одноклассницу из пневмата в Новом Уренгое

СК по ЯМАО завел дело после выстрела школьника в одноклассницу из пневматики

В Новом Уренгое случайный выстрел из пневматического пистолета ранил ученицу в стенах школы. Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу завел уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 10 октября школьник пронес пневматический пистолет в учебное заведение, оружие выстрелило внутри сумки. Пуля задела учащуюся, с раной на щеке ее доставили в медицинское учреждение, оснований для госпитализации нет.

Telegram-канал Ural Mash уточнил, что школьник выстрелил в одноклассницу случайно. Парень заказал оружие в интернете и взял его с собой на учебу. Там он случайно нажал на курок, пуля отскочила от пола и попала в девочку.

В беседе с 360.ru источник уточнил, что подросток приобрел оружие на одном из маркетплейсов.

«Пистолет он приколу приносил, это пневматический пистолетик, прямо заказываешь и спокойно забираешь там. Но он не специально. Он щеку прострелил ей и все», — сказал он.

Глава Нового Уренгоя Антон Колодин в Telegram-канале добавил, что поставил на срочный контроль выяснение обстоятельств, почему оружие попало в школу, минуя рамках металлодетектора и пост охраны.

«Правоохранители выясняют все обстоятельства. Сделаем все, чтобы подобное не повторилось», — подчеркнул он.

Ранее подросток в Петербурге играл с пистолетом и подстрелил школьницу. Девочке диагностировали ушибленные раны.