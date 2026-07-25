Подросток без прав попал в реанимацию после езды на питбайке в Ломоносове

В Ломоносове 17-летний подросток попал в серьезную аварию на питбайке и был доставлен в реанимацию. Об этом написал «МК в Питере» .

Вечером 22 июля на перекрестке улиц Красного Флота и Красноармейской юноша, двигаясь на заднем колесе питбайка и не имея водительских прав, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Сразу после ДТП пострадавшего отправили в детскую больницу в состоянии средней тяжести. Однако уже на следующий день его состояние ухудшилось, и врачи перевели подростка в реанимацию. Питбайк был изъят и отправлен на специализированную стоянку.