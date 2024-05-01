Подросток на легковушке сбил мать с пятилетним сыном в Балашихе | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 10:19 Подросток на легковушке сбил мать с пятилетним сыном в Балашихе СК: подросток в Балашихе сбил женщину с ребенком и протаранил витрину ТЦ пресс-служба прокуратуры Московской области

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Подросток в Балашихе устроил аварию у здания торгового центра. Пострадали женщина и ее пятилетний сын, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

По предварительным данным, 16-летний парень на одном из сайтов купил легковушку. Затем он отправился к торговому центру на шоссе Энтузиастов, где принялся оттачивать навыки вождения.

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«В процессе, не справившись с управлением, он совершил наезд на ребенка и его мать, после чего врезался в стену здания», — передали в Следкоме.

Пострадали пятилетний мальчик и его мама. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, но ребенок до сих пор находится в больнице. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

ГСУ СК России по Московской области ГСУ СК России по Московской области ГСУ СК России по Московской области ГСУ СК России по Московской области

Балашихинская городская прокуратура начала проверку. Она установит причины и обстоятельства произошедшего, а также «даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних». Кроме того, специалисты проверят, как родители подростка справлялись со своими обязанностями. Ход и результаты расследования уголовного дела — под контролем ведомства.

На кадрах с места аварии, которые опубликовали пресс-службы Следкома и прокуратуры, видно, что машина врезалась в витрину здания.

Прокуратура Московской области

Ранее трое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Москве, за рулем также был подросток. У двух молодых людей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, у еще одного — подозрение на перелом правого бедра.