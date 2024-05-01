Подросток на легковушке сбил мать с пятилетним сыном в Балашихе | 360°

01 мая 2024, 10:19
Подросток на легковушке сбил мать с пятилетним сыном в Балашихе
СК: подросток в Балашихе сбил женщину с ребенком и протаранил витрину ТЦ
Подросток в Балашихе устроил аварию у здания торгового центра. Пострадали женщина и ее пятилетний сын, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».
По предварительным данным, 16-летний парень на одном из сайтов купил легковушку. Затем он отправился к торговому центру на шоссе Энтузиастов, где принялся оттачивать навыки вождения.
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«В процессе, не справившись с управлением, он совершил наезд на ребенка и его мать, после чего врезался в стену здания», — передали в Следкоме.
Пострадали пятилетний мальчик и его мама. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, но ребенок до сих пор находится в больнице. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Балашихинская городская прокуратура начала проверку. Она установит причины и обстоятельства произошедшего, а также «даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних». Кроме того, специалисты проверят, как родители подростка справлялись со своими обязанностями. Ход и результаты расследования уголовного дела — под контролем ведомства.
На кадрах с места аварии, которые опубликовали пресс-службы Следкома и прокуратуры, видно, что машина врезалась в витрину здания.
Ранее трое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Москве, за рулем также был подросток. У двух молодых людей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, у еще одного — подозрение на перелом правого бедра.
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