В России предложили внедрить биометрию для езды на электросамокатах

Власти в России рассматривают возможность внедрения идентификации по биометрии для быстрой езды на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили источники РБК в Госдуме.

Биометрию предложили ввести в качестве меры повышения безопасности. Она станет обязательной для катания с высокой степенью риска — на скорости от 12 до 25 километров в час. Для езды на скорости с малым риском данные не потребуются.

Эксперимент захотели провести в Москве в 2026 году в начале сезона электросамокатов. Один из источников отметил, что для «проката с ветерком» придется дополнительно подтвердить личность.

«Этот вид транспорта уже стал неотъемлемой частью современной городской инфраструктуры. Важно сохранить его, но сделать менее опасным для пешеходов и самих водителей», — сказал собеседник издания.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил обязать водителей СИМ носить экипировку. Это поможет избежать путаницы с пешеходами.