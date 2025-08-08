Подросток на Урале до смерти избил товарища из-за сломанных часов

В Свердловской области, недалеко от села Косулино, 15-летний юноша до смерти избил своего друга. Об этом «Инфо24» сообщил официальный представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Трое школьников возвращались из водоема. По словам Горелых, школьники повредили ремешок наручных часов своего друга, когда подбрасывали их. Это могло стать причиной конфликта и последующего избиения, которое привело к гибели мальчика.

Школьник, который ударил друга, сам вызвал скорую помощь. Однако попытки реанимировать пострадавшего не увенчались успехом, и медики констатировали смерть.

«Фигурант резонансного дела воспитывается с 2014 года бабушкой и дедушкой, мать школьника лишена родительских прав, юноша в ПДН на учете не состоял. Погибший воспитывался в неполной семье, мамой», — отметил Горелых.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.