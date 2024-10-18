Подросток из Петербурга попал в ДТП, скрываясь от полиции на машине отца

МВД: подросток в Петербурге скрывался от полиции на авто и попал в аварию

Шестнадцатилетний подросток из Санкт-Петербурга угнал иномарку своего отца и попытался скрыться от полиции, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Молодой человек совершил несколько ДТП, его задержали.

Информация об угоне машины поступила в дежурную часть. Иномарку заметили на Цитадельском шоссе и потребовали от водителя остановиться, однако молодой человек увеличил скорость и попытался скрыться.

«В ходе преследования на кольцевой автодороге правонарушитель совершил несколько ДТП. После наезда на барьерное ограждение иномарка была блокирована сотрудниками Госавтоинспекции», — написала Волк.

В салоне машины были три ровесницы подростка. Его доставили в отдел полиции, туда же пригласили его родителей.

От преследования полицейских уходил и 13-летний подросток из Татарстана. Он пытался скрыться на квадроцикле, но не справился с управлением, вылетел с дороги и погиб.