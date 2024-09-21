Подросток насмерть разбился, скрываясь от гаишников на квадроцикле в Татарстане

Прокуратура Татарстана: подросток на квадроцикле умер в ДТП, скрываясь от ГАИ

В Татарстане 13-летний подросток умер, скрываясь от гаишников на квадроцикле. Об этом сообщил Telegram-канал региональной прокуратуры.

Происшествие случилось на 20-м километре автодороги Казань-Оренбург-Боровое Матюшино. Работники Госавтоинспекции заметили мальчика на заправке, заправляющего квадроцикл без госномеров. Один из работников ГАИ подъехал к подростку. Однако тот решил сбежать. По пути мальчик проехал на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. От полученных травм ребенок скончался.

«По факту смерти несовершеннолетнего на 20-м километре автодороги Казань-Оренбург-Боровое Матюшино возбуждено уголовное дело по статье „причинение смерти по неосторожности“», — заявили в прокуратуре.

Ранее в Татарстане подросток разбился на мотоцикле, который ему подарили на день рождения. Он умер через три дня после ДТП.