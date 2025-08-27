Подросток из Дагестана умер после укуса насекомого

В Дербенте 15-летний подросток умер через несколько дней после того, как его укусило неизвестное насекомое. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

По данным ведомства, врачи нескольких больниц не могли установить правильный диагноз. Сейчас в Дагестане выясняют все обстоятельства происшествия.

Историей заинтересовались и в республиканской прокуратуре. Надзорное ведомство проводит свою проверку.

Ранее тела трех подростков и четвертого, находящегося в коме, нашли в квартире в Череповце. Погибшие были из благополучных семей. Предположительно, они отравились наркотиками. Следственный комитет возбудил уголовное дело.