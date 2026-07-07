Подросток и девочка погибли на водоемах Свердловской области

За прошедшие выходные в Свердловской области произошли два несчастных случая на воде. В Каменске-Уральском течение реки Исеть унесло 17-летнего юношу, а в Нижнем Тагиле утонула 13-летняя девочка. Об этом сообщило URA.RU .

Вечером 4 июля компания друзей отдыхала на берегу реки Исеть возле деревни Кодинка под Каменском-Уральским. Во время купания молодого человека, приехавшего на Урал из другого региона, сильным течением унесло в воду. Спасти юношу не удалось, его местонахождение до сих пор неизвестно. На месте работают следователи СКР и спасатели.

Следующий день, 5 июля, принес еще одну печальную весть. Днем в акватории реки Тагил, на территории парка «Народный», утонула 13-летняя девочка. Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ — халатность. Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы выяснить все детали трагедии.

Вторая трагедия произошла со школьницей. Отец привез свою дочь в гости к подруге. Девочки отправились в центральный парк города рядом с водоемом. Одна из них вошла в воду, круг стало уносить течением. Запаниковав, девочка выпала из плавсредства. Ставший очевидцем ЧП мужчина предпринял попытку прийти на помощь, но из-за быстрого течения сделать этого не смог.