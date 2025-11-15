Транспортная полиция задержала группу подростков, устроивших массовый погром в электричке Монино–Москва и напавших на помощника машиниста. Об этом сообщили в УТ МВД России по ЦФО .

По данным ведомства, вечером 10 ноября около 20 несовершеннолетних на станции Монино попытались вытащить огнетушители из кабины машиниста. В это время в хвостовом вагоне ехал 33-летний помощник машиниста, который направлялся на смену. Он попытался остановить подростков, после чего те распылили в его сторону перцовый газ, а один из участников выстрелил ему в лицо из пускового устройства.

После этого подростки начали громить вагоны. Они разбили примерно 20 стеклопакетов, затем скрылись. Из-за погрома были отменены два пригородных поезда. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны подростки 13–16 лет, участвовавшие в нападении. Среди них — 15-летний житель Подмосковья, который стрелял в помощника машиниста. Устройство изъято, подросток признал вину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия». Материалы переданы в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.