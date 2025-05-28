Подростков, которых пытался зарезать друг в Байкальске, отправят в иркутскую больницу

Подростков, которых пытался зарезать друг в Байкальске, перевезут в Иркутск

Четверых подростков, на которых напал с ножом знакомый в Байкальске, перевезут в Иркутскую областную клиническую больницу. Об этом заявила детский омбудсмен по региону в Telegram-канале .

«Принято решение о переводе пострадавших подростков из больницы города Байкальска в Иркутскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения», — написала она.

По словам детского омбудсмена, состояние троих подростков не вызывает опасений, за детьми наблюдают врачи. Четвертый пациент находится в тяжелом, но стабильном состоянии, поэтому перенесет транспортировку в Иркутск. Во время перевода пострадавших будут сопровождать врачи.

Подростки отмечали день рождения в частном доме. Один из ребят схватил нож и напал на друзей. Четверо погибли на месте, еще четверых госпитализировали. После случившегося нападавший устроил пожар в доме и умер.

В местном главке СК возбудили уголовное дело по факту случившегося. Кроме того, как отметил RT, в Байкальске объявили трехдневный траур в связи с убийством подростков.