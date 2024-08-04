Подростки в Великом Новгороде вырвали кресты из могил ради фото

Фото: РИА «Новости»

В Великом Новгороде группа подростков осквернила могилы на кладбище, вырвав кресты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Школьники выложили фотографии с крестами в соцсетях, что вызвало негодование у горожан.

«Установлено, что 2 августа несколько подростков, находясь на Западном кладбище, вырвали могильные кресты с мест захоронения и передвигались с ними по территории кладбища», — уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, всех несовершеннолетних доставили в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего. Также выясняется, подростки вытащили кресты из могил или взяли их в мусорных контейнерах на кладбище.

Ранее два подростка повредили 166 надгробий на кладбище в селе в Кемеровской области. Полицейским приятели объяснили, что погром устроили, потому что были пьяны.

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