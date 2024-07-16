Погром на кладбище в Кузбассе. Пьяные школьники повредили 166 надгробий от нечего делать

В Кузбассе два пьяных школьника повредили 166 надгробий на кладбище

В Кемеровской области поймали двух подростков, повредивших 166 надгробий на кладбище в селе Березово. Об этом сообщили в региональном главке МВД .

Информацию о ЧП на кладбище полицейские получили минувшей ночью от одного из жителей села. На место направили следственно-оперативную группу. Оказалось, что вандалы успели повалить на землю 166 надгробий.

Еще одна жительница Березова рассказала полицейским, что видела в районе кладбища двух подростков. Сотрудники уголовного розыска вместе со следователем областного СУ СК установили, что к погрому действительно причастны два школьника. Одному из них 13 лет, второму 15. Оба живут в Новокузнецке, а в село приехали в гости к родственникам.

Вместе с законными представителями парней доставили в отдел. Там приятели объяснили, что погром устроили, потому что были пьяны.

Против отца одного из них составили административный протокол, ему придется заплатить штраф. Также в ведомстве обратили внимание, что родственники усопших, чьи могилы успели повредить школьники, могут подать иски на возмещение ущерба.

В прокуратуре Кемеровской области обратили внимание, что среди поврежденных были в том числе захоронения участников спецоперации. По факту случившегося продолжается доследственная проверка по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, подчеркнули в региональном СУ СК.