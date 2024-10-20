Подростки в Нелидово избили парня и сняли все на видео

СК Возбудил уголовное дело после избиения 15-летнего подростка в городе Нелидово Тверской области. Внимание следователей привлекло видео с избиением, сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что 12 октября у дома на улице Пушкина у пострадавшего возник конфликт с другим парнем.

«Последний в присутствии иных лиц нанес несовершеннолетнему множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей», — сообщила пресс-служба.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что за избиением подростка наблюдали другие несовершеннолетние, некоторые из них были в балаклавах. После избиения парня нападавший заставил его встать на колени и просить прощения, а также принуждали танцевать лезгинку и валяться в луже.

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