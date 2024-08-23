Подростки в Дрожжине отрезали девочке волосы за замечание

Мать девочки, которой отстригли волосы в Дрожжине: ситуация под контролем

Мать 10-летней девочки, которой трое подростков отстригли волосы в Дрожжине, сообщила 360.ru, что ситуация под контролем. Раскрывать подробности произошедшего она отказалась.

«Все нормально. Ситуация на контроле. Больше никакие комментарии давать не хочу», — заявила она.

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». По данным следствия, малолетние подростки отрезали ножницами девочке прядь волос за то, что она сделала им замечание о некорректном поведении в общественном месте.

Как сообщал Telegram-канал «Дрожжино / ЖК Бутово Парк2 / новости», двое парней держали девочку, а третий отстригал волосы. И это уже не первый случай — ранее подростки пытались затащить в кусты и постричь четырехлетнего мальчика.

Другой вопиющий случай произошел в Белгородской области. Группа подростков жестоко избила детского тренера, спортсмен может ослепнуть.