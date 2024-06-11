Подростки устроили заплыв в огромной луже после ливня в Люберцах

Видео 360.ru: после мощного ливня двор в Люберцах превратился в озеро

Ребята в Подмосковье воспользовались последствиями проливного дождя и искупались в стихийно возникшем водоеме. При этом они не стали обращать внимания на продолжающийся ливень. Видео этого развлечения оказалось в распоряжении 360.ru.

«Заплыв» произошел в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, где непогода разыгралась не на шутку. Он привлек внимание местных жителей.

Ранее синоптики предупредили о мегаливне Москве, который обещают в среду, 12 июня. Быстрое и интенсивное выпадение осадков может привести к затоплению дорог, подземных переходов и подвалов, затруднению передвижения, а также нанесению материального ущерба.

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