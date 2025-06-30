Подростки расстреляли автобус в Нижнем Новгороде

Группа подростков открыла стрельбу по пассажирскому автобусу в Нижнем Новгороде, один человек пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash .

По данным журналистов, автобус следовал по маршруту А-47 в Советском районе. Хулиганы стреляли из травматического пистолета, сделали не меньше семи выстрелов и скрылись.

Очевидцы рассказали, как парень во всем черном просунул руку с оружием в открытое окно и стал палить по салону. Стекла разбились, пассажиры запаниковали и легли на пол. Нападавших сейчас ищут, данных о состоянии пострадавшего пока нет.

Ранее похожая ситуация случилась в Красноярске на улице Борисевича. Неизвестный расстрелял автобус с пассажирами. По неуточненным данным, он использовал травматическое оружие. Один человек пострадал, его задели осколки стекла от разбитого окна. Огонь вели из ближайших домов.