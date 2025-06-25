Неизвестный расстрелял автобус с пассажирами в Красноярске, есть пострадавший

Shot: в Красноярске неизвестный открыл стрельбу по автобусу с пассажирами

В Красноярске неизвестный открыл стрельбу по автобусу с людьми. По предварительным данным, у одного из пассажиров есть порезы от осколков стекла. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам очевидцев, стрельба произошла на улице Борисевича. Пассажиры автобуса услышали два громких хлопка.

По предварительным данным, стреляли по автобусу из травматического оружия. Огонь вели из ближайших домов. Сейчас правоохранители разыскивают стрелка.

«Пули попали в стекло автобуса. По словам очевидцев, один человек порезался стеклом», — сообщил Shot.

Ранее в Жуковском мужчина избил водителя автобуса и устроил стрельбу, сообщил RT. Пострадавшего госпитализировали.