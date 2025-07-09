Подростка за стрельбу в школьника в Приморье отправили под домашний арест

Подростка, выстрелившего в глаз сверстнику в Находке, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«В Находке под домашний арест отправлен подросток, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью», — отметили в ведомстве.

Предварительно установлено, что 3 июля 2025 года между 15-летним подозреваемым и 13-летним потерпевшим вспыхнул конфликт. Подросток выстрелил из пневматического оружия в глаз пострадавшему.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Несовершеннолетний арестован дома на два месяца, несмотря на возражения надзорного органа.

«Прокуратура настаивала на заключении под стражу», — уточнили в пресс-службе.

Прокуратура оспорит избранную судом меру пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле ведомства.

Ранее подросток в Петербурге напугал мужчину игрушечным пистолетом. Юношу задержали и для выяснения всех обстоятельств происшествия доставили в отдел полиции.