Подростка сняли с козырька детского дома в Москве | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 16:05 Подростка сняли с козырька детского дома в Москве Спасатели сняли 16-летнего подростка с козырька детского дома в Москве РИА «Новости»

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Днем 24 апреля в Москве 16-летний подросток после конфликта с директором залез на крышу пристройки здания детского дома и угрожал покончить с собой. Об этом сообщил источник 360.ru.

Стоявшего на козырьке молодого человека заметили на Новозаводской, 19а. На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и спасатели. После беседы подросток согласился спуститься.

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Пожарный помог ему добраться до окна и вернуться в здание. Теперь с несовершеннолетним работают медики и правоохранительные органы.

В Москве 13-летний подросток попал в больницу из-за травмы промежности. Машинка для стрижки ногтей зажевала половой орган мальчика. Врачи клинической больницы имени Филатова помогли подростку освободиться от устройства.