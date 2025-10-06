Подростка обвинили в изнасиловании ребенка в психиатрической больнице Краснодара

Находящиеся в стационаре психиатрической больницы Краснодара подростки регулярно насиловали и издевались над младшими детьми, которые не могли дать им отпор. Об этом Telegram-каналу «ЧП Краснодар» заявила мать проходящего лечение мальчика.

Она пояснила, что сын стал свидетелем издевательств старших пациентов над младшими, которые, кроме сексуального насилия, мочились на детей.

Женщина подчеркнула, что обратилась к сотрудникам больницы, которые заявили, что ничего не страшного в поведении подростков не увидели и уже перевели старших в другую палату.

Возмущенная мать обратилась к следователям с требованием провести немедленную проверку.

Авторы Telegram-канала «Типичный Краснодар» заявили, что в изнасиловании 11-летнего мальчика признался подросток 17 лет. Юноша пояснил, что ранее сам стал жертвой более старшего пациента, который также дал признательные показания.

В пресс-службе краевой прокуратуры в комментарии «Коммерсант-Кубань» подтвердили начало доследственной проверки в психиатрической больнице Краснодара после сообщений в социальных сетях об изнасиловании ребенка. В пресс-службе областного СК от комментариев отказались.

Знакомый с ситуацией источник в комментарии сайту kuban.kp.ru заявил, что осмотр пострадавшего мальчика следов проникновения не выявил.

