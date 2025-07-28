Ужас в цыганской общине Брянска. Подросток заколотил сковородой беременную от него девочку

Подросток изнасиловал и убил беременную школьницу в Брянске

В Брянске несовершеннолетний с криминальным прошлым жестоко убил беременную сверстницу. О задержании подозреваемого и деталях расследования сообщили в региональном управлении Следственном комитете России.

По версии местных Telegram-каналов, ранее судимый подросток принадлежит к цыганской общине Брянска. В нее же входила его ровесница, 15-летняя девочка.

Родственники уверяли, что юноша незадолго до убийства изнасиловал школьницу. В полицию та не обращалась.

После изнасилования девочка забеременела. Она рассказала о ребенке агрессору. Предположительно, юноша испугался огласки. Он выманил школьницу, а затем начал пытать.

В итоге девочка оказалась в больнице. Спасти ее не удалось. Перед смертью она, по версии прессы, назвала полиции имя обидчика.

Как установили следователи позднее, подросток напал на девочку в ночь на 22 июля, неподалеку от сектора частных домов в Брянске.

Юноша в ходе ссоры нанес девушке удар неким твердым предметом по голове. Местные паблики утверждали, что парень забил знакомую сковородой.

Предполагаемое орудие убийства криминалисты уже нашли. Юноше предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Его арестовали.

Ранее дети мигрантов изнасиловали четырехлетнюю девочку в Обнинске.