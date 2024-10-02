Подростка из Красноярского края заподозрили в убийстве опекунши. Парень задержан

Красноярский СК задержал подростка по делу об убийстве его опекунши

Главное следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело об убийстве после того, как в квартире в Железногорске нашли тело 54-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В преступлении заподозрили 15-летнего подростка, которого опекала убитая. Школьника задержали.

По данным следствия, накануне вечером юноша поссорился с опекуном и несколько раз ударил ее ножом в шею и грудь. Женщина умерла на месте. С подростком проводят следственные действия.

В июне в Балашихе 17-летний выпускник школы, приревновав бывшую девушку к новому ухажеру, порезал обоих мачете. Против него возбудили дело о покушении на убийство.

В мае подросток в Новой Москве убил домработницу из-за конфликта.