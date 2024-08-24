Подпорная стена обрушилась на автомобили во Владивостоке

Shot: во Владивостоке стена рухнула на припаркованные на Славянской улице машины

Стена, удерживающая грунт на склоне, обрушилась во Владивостоке на припаркованные рядом автомобили. ЧП произошло на Славянской улице, сообщил Telegram-канал Shot.

Издание опубликовало кадры с падающей стеной. На них видно, как конструкция с грохотом придавила машины. Из-за обрушения повреждения получили семь автомобилей. Из жителей никто не пострадал, на место выехали экстренные службы.

Ранее из-за сильных дождей в Приморье частично обрушился автомобильный мост через реку Соколовку. Движение по переправе остановили. Администрация Чугуевского муниципального округа предупредила местных жителей об обрушении моста и рекомендовала автомобилистам проезжать по альтернативной трассе Новомихайловка — Чугуевка — Лазо.

Сильные ливни начались в регионе 19 августа. Из-за непогоды во Владивостоке затопило улицы. В некоторых районах сошел грунт, из-за чего возникли 10-бальные пробки.

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