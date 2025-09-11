Подполковник МВД в отставке напал на журналистов в суде Адыгеи

СК завел дело после нападения экс-подполковника МВД на журналиста в суде

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения бывшего полицейского в Верховном суде Адыгеи на журналиста. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители ведут производство по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

В ведомстве отметили, что осужденный за угрозы в отношении представителей власти бывший полицейский непосредственно перед заседанием суда по обжалованию ранее вынесенного приговора напал на журналиста. Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате СК.

Kp.ru уточнила, что речь идет о бывшем подполковнике полиции Мурате Аджигириеве, который в зале суда нецензурно оскорблял съемочную телеканала ВГТРК «Адыгея», а затем ударил оператора. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения в суде.

Ранее полицейский потрогал за грудь модель OnlyFans и лишился работы.