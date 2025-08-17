Полицейский потрогал за грудь модель OnlyFans и лишился работы

Суд приговорил экс-полицейского из Нэшвилла Шона Хермана к году условного надзора после случая, связанного с видео на платформе OnlyFans. Об этом сообщило Toronto Sun.

В издании отметили, что модель с псевдонимом Джордин опубликовала постановочный ролик, в котором полицейский в форме прикасается к ее обнаженной груди.

Видео под названием «Не могу поверить, что он меня не арестовал» выложили на OnlyFans. Выяснилось, что в видео участвовал именно Херман, хотя его лицо не было видно.

Съемки ролика проходили во время службы Хермана в районе, где он патрулировал. На следующий день после публикации видео полицейского уволили. Через два месяца его арестовали, предъявив обвинения в должностном проступке.

Его напарница по видео Джордин заявила, что у Хермана есть потенциал для карьеры в индустрии для взрослых благодаря внешности и манере поведения.

Ранее в Италии банкир получил пожизненное заключение за жестокое убийство модели, с которой он познакомился на OnlyFans. Он 13 раз ударил девушку молотком, перерезал горло и расчленил.