Взрывотехники обезвредили 6 боеприпасов времен ВОВ в Можайске

Потенциально опасные предметы обнаружили поисковики-добровольцы, которые проводили раскопки возле деревни Захарьино.

«Прибыв по указанным координатам, взрывотехники идентифицировали взрывоопасные предметы как шесть 81-миллиметровых минометных мин времен войны. Спасатели поместили боеприпасы в специальный контейнер, после чего отвезли их на полигон, где уничтожили согласно инструкции», — пояснил заместитель начальника части Роман Протасевич.

Специалисты поисково-спасательного поста 308-й части с момента обнаружения мин до их безопасной ликвидации обеспечивали слаженное взаимодействие взрывотехников и сотрудников экстренных служб Можайского округа.