Подозрительный сверток под иномаркой на западе Москвы оказался GPS-трекером

Обнаруженный под днищем припаркованной в районе Кунцево BMW X6 подозрительный сверток оказался GPS-трекером. Об этом сообщил источник 360.ru.
По словам владельца иномарки, ему ставят трекер уже не в первый раз — неизвестные отслеживают местоположение мужчины. Он обратился за помощью к правоохранителям, чтобы найти тех, кто устанавливал устройство.
Коробку на этот раз прикрепили в районе бензобака магнитом. Взволнованный этой находкой хозяин машины вызвал на место сотрудников экстренных служб. Днем 6 июня они оцепили территорию на Молодогвардейской улице и проверили сверток, который не представлял никакой угрозы.
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