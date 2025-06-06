Подозрительное авто проверяют в Москве из-за угрозы взрыва

Утром в пятницу на западе Москвы обнаружили заминированный автомобиль. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе улицы Леси Украинки. Марка машины на данный момент неизвестна.

Telegram-канал Baza отметил, что подозрительное авто проверяют сотрудники ФСБ, взрывотехники и полиция. Территорию вокруг оцепили, дополнительная информация уточняется.

По информации Telegram-канала Shot, автомобиль находится на парковке. Идет проверка машины.

Ранее в Москве на иномарке с обмотанной скотчем коробкой под днищем заметили странную черную надпись. На место также оперативно прибыли экстренные службы.