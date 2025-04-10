Подозреваемый в убийстве ребенка в Дмитрове подросток признал вину

Подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика в Дмитрове 14-летний подросток признал вину и раскаялся. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

После преступления он инсценировал нападение на себя. Ведомство не уточнило, что конкретно сделал с собой подозреваемый, но в итоге ему оказали медицинскую помощь и спасли жизнь.

Сейчас подростку предъявили обвинение в убийстве малолетнего. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

ЧП произошло 9 апреля у жилого дома в поселке Некрасовском Дмитровского городского округа. Подросток напал на мальчика и нанес ему ножевое ранение, ребенок умер в машине скорой медицинской помощи.

Известно, что родители погибшего приехали на заработки из Киргизии.