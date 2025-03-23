Подозреваемых в поджоге здания Союза ветеранов в Ставрополе подростков задержали

Здание «Союза ветеранов боевых действий» на проспекте Октябрьской Революции в Ставрополе загорелось 22 марта. Пожарные быстро потушили огонь, и здание удалось спасти. Оказалось, что неизвестные совершили поджог с использованием легковоспламеняющейся жидкости.

Несовершеннолетние в интернете искали подработку и попались на уловку, согласившись за деньги поджечь здание. Они отправили видео поджога своему «куратору», но обещанные деньги так и не получили.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору».

«Следователем СК России подростки задержаны. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения», — сообщили в пресс-службе.

Ранее двух живущих в Чите подростков приговорили к лишению свободы на шесть и 6,5 лет с отбыванием в воспитательной колонии за диверсию. Следствие установило, что подсудимые за вознаграждение согласились поджечь вышку.