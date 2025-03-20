Двух подростков признали виновными в поджоге вышки в Забайкальском крае

СК: суд признал двух несовершеннолетних из Читы виновными в диверсии

Двух живущих в Чите подростков приговорили к лишению свободы на шесть и 6,5 лет с отбыванием в воспитательной колонии за диверсию. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Забайкальскому краю.

Несовершеннолетних признали виновными в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Следствие установило, что подсудимые за вознаграждение согласились поджечь вышку.

«В ночное время подростки проникли на огороженную территорию станции мобильной связи одного из операторов, где с помощью металлического гвоздодера сломали металлический шкаф с техническим оборудованием, и, облив легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли», — отметили в пресс-службе.

Личности злоумышленников установили следователи и сотрудники ФСБ.

Ранее за попытку диверсии осудили жительницу Энергодара — преступница согласилась подорвать ЛЭП. По заданию украинских спецслужб она забрала самодельное взрывное устройство из схрона и установила его.