Подозреваемых в организации незаконной миграции задержали в Подмосковье

Задержание подозреваемых в незаконной миграции в Подмосковье попало на видео

Сотрудники ОМОН «Пересвет» главного управления Росгвардии по Московской области помогли коллегам из МВД России задержать подозреваемых в организации нелегальной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установило следствие, задержанные два года занимались незаконной деятельностью. Они находили иностранцев, нелегально проживавших в России, и за деньги подыскивали владельцев жилья, готовых временно зарегистрировать их в своих квартирах.

«В ходе обыска изъяты документы, имеющие доказательное значение. Возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщила ранее представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, в Подмосковье полицейские задержали восемь человек, которых подозревают в организации незаконной миграции.

Иностранцам предлагали широкий спектр услуг за деньги. Одни соучастники заполняли фиктивные документы, другие искали клиентов. Третьи находили хозяев жилья, которые за плату временно регистрировали мигрантов в своих квартирах. При этом в действительности мигранты в них не жили.

«Задержали предполагаемого организатора противоправной деятельности — 38-летнего уроженца одной из стран Средней Азии. Помимо него, задержаны еще семь подозреваемых, все они выходцы из стран ближнего зарубежья», — рассказала она.

Ранее ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Ленобласти. Правоохранители выяснили, что сотрудники Гатчинского университета организовали преступную группу. Они оформляли учебные визы для мигрантов из стран Ближнего Востока, а взамен получали деньги.