Подозреваемых по делу о смерти трех туристов в Бурятии задержали

В Бурятии задержали подозреваемых по уголовному делу о смерти трех туристов. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СК.

«Продолжается расследование уголовного дела по факту гибели трех туристов, совершавших в составе туристической группы восхождение в горах Восточного Саяна к пику Мунку-Сардык», — заявили в ведомстве.

В итоге задержали директора турфирмы, зарегистрированной в Красноярске, его заместителя и гид-инструктора. Все трое выступили организаторами тура и участниками похода, во время которого погибли туристы.

Туристы из Красноярска прибыли в поселок Монды Окинского района Бурятии для восхождения на пик Мунку-Сардык. Через два дня они достигли вершины и начали спуск в связках по несколько человек. Последняя связка из двух женщин и мужчины отстала и не вернулась в лагерь.

Остальные отправились на их поиски и обнаружили тела выше по склону. При осмотре у женщин на лицах нашли множественные ссадины — возможно, от камнепада или падения с высоты.