Подозреваемого во взрыве рядом с воинской частью арестовали в Ставрополе
Правоохранители задержали подозреваемого во взрыве в Ставрополе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным журналистов, предполагаемый подрывник оставил взрывное устройство в детской коляске на улице Серова рядом с остановкой. Мужчину отвели на территорию воинской части для допроса.
Громкий взрыв раздался вечером 22 октября рядом с военной частью. Предварительно сообщалось об одной пострадавшей. Женщину доставили с травмами в больницу. О ее состоянии информации пока не поступало.
На месте ЧП продолжают работать правоохранительные органы. Официального комментария они пока не давали. Все подробности продолжают выяснять.
