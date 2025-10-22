Подозреваемого во взрыве рядом с воинской частью арестовали в Ставрополе

Правоохранители задержали подозреваемого во взрыве в Ставрополе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, предполагаемый подрывник оставил взрывное устройство в детской коляске на улице Серова рядом с остановкой. Мужчину отвели на территорию воинской части для допроса.

Громкий взрыв раздался вечером 22 октября рядом с военной частью. Предварительно сообщалось об одной пострадавшей. Женщину доставили с травмами в больницу. О ее состоянии информации пока не поступало.

На месте ЧП продолжают работать правоохранительные органы. Официального комментария они пока не давали. Все подробности продолжают выяснять.