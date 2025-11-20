Суд рассмотрит дело о похищении подростка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершилось расследование уголовного дела о похищении несовершеннолетнего и вымогательстве денег. По данным следствия, вечером 6 марта трое злоумышленников похитили подростка у дома на Заречной улице. Об этом сообщила gazeta.spb.ru .

Они пересадили потерпевшего в автомобиль и перемещали по городу до 7 марта, избивая его. Преступники потребовали за освобождение 1,5 миллиона рублей. Подросток в страхе позвонил отцу и попросил перевести 300 тысяч рублей.

После перевода денег потерпевший снял 174 тысячи рублей в банкомате и передал похитителям, а еще 126 тысяч рублей отправил с помощью криптовалют. Остаток суммы он пообещал перевести позже.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, 7 марта обвиняемые отпустили потерпевшего на улице Токарева в Сестрорецке. Следствие установило, что злоумышленники действовали по заданию, полученному через мессенджер.

Все обвиняемые в настоящее время находятся под стражей, а причиненный потерпевшему ущерб полностью возмещен.