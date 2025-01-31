Подозреваемого в попытке поджога порохового завода подростка задержали в Казани

Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка из Казани, пытавшегося поджечь пороховой завод. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Татарстану.
В прошлую пятницу подросток бросил «коктейль Молотова» в административное здание предприятия. Возгорание быстро потушили, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Десятиклассник объяснил свой поступок желанием досадить отцу, который незадолго до этого ушел из семьи. Подростка отправили под стражу. Дальнейшим расследованием дела займется Следственный комитет.
Ранее в Барнауле задержали студента колледжа, который попытался поджечь военкомат, чтобы помешать отправке военных в зону спецоперации. Действовал он, как выяснилось, по заданию украинской террористической группировки.
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