МВД сообщило о задержании подростка за попытку поджога порохового завода Казани

Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка из Казани, пытавшегося поджечь пороховой завод. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Татарстану.

В прошлую пятницу подросток бросил «коктейль Молотова» в административное здание предприятия. Возгорание быстро потушили, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Десятиклассник объяснил свой поступок желанием досадить отцу, который незадолго до этого ушел из семьи. Подростка отправили под стражу. Дальнейшим расследованием дела займется Следственный комитет.

Ранее в Барнауле задержали студента колледжа, который попытался поджечь военкомат, чтобы помешать отправке военных в зону спецоперации. Действовал он, как выяснилось, по заданию украинской террористической группировки.