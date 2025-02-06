Подозреваемого в избиении знакомой в Домодедове задержали

В Подмосковье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью женщине в Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило сообщение из больницы о том, что с телесными повреждениями доставлена женщина 1997 года рождения. Полицейские выяснили, что в одном из домов на улице Курыжова между потерпевшая поссорилась со своим собутыльником, и тот ее избил.

Подозреваемого задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Житель ЯНАО до смерти избил собутыльника и получил девять лет колонии. Мужчина пытался ввести следствие в заблуждение, утверждая, что нашел своего знакомого уже мертвым. Однако его причастность к преступлению доказали. Мужчине назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.