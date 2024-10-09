Житель ЯНАО до смерти избил собутыльника и получил девять лет колонии

Суд вынес приговор жителю Губкинского (ЯНАО) по делу об убийстве знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.
Преступление было совершено в июне 2023 года. Установлено, что фигурант, находясь в состоянии опьянения, поссорился с собутыльником. В ходе конфликта злоумышленник жестоко избил оппонента. Травмы оказались смертельными.
Мужчина пытался запутать следствие, заявляя, что обнаружил приятеля уже мертвым. Однако причастность гражданина была доказана, и ему назначили девять лет колонии строгого режима.
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